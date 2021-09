Meteo in Sicilia, le previsioni volgono al peggio

Nubi in arrivo

PALERMO – Nuvolosità in aumento sulla Sicilia nella giornata di martedì. Possibili temporali sparsi nella seconda parte della mattinata, soprattutto sul versante orientale dell’Isola. Questa instabilità si trasformerà in un peggioramento netto delle condizioni meteo per mercoledì.

Piogge e temporali all’orizzonte

Nella giornata di domani, infatti, secondo il servizio meteo dell’Aeronautica militare, la nUvolosità sarà “compatta” nelle aree tirreniche, con rovesci o temporali sparsi. La pioggia cadrà soprattutto sulla parte occidentale dell’isola. La situazione, tuttavia, migliorerà con il passare delle ore e si attenuerà in serata.

