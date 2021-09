Riapertura dell’ospedale, Musumeci: “Scommessa vinta”

GIARRE – “La riapertura del pronto soccorso nell’ospedale di Giarre era impegno che avevo assunto gia’ nel 2015 da presidente della Commissione antimafia. Ho rinnovato la promessa assicurando che, se fossi diventato presidente della Regione, questo comprensorio ionico-pedemontano avrebbe riavuto un presidio irrinunciabile per la tutela della salute in emergenza. L’impegno e’ stato mantenuto”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, inaugurando la struttura, nel Catanese, dopo i lavori di riammodernamento, assieme all’assessore alla Salute, Ruggero Razza.

“Rivolgo un appello a utenti e sanitari – ha aggiunto il governatore – la medicina di base assolva alle funzioni che le competono e i cittadini non si rechino al pronto soccorso se non strettamente necessario. Perche’, spesso, sono gli accessi impropri che determinano attese e barelle nei corridoi. Oggi restituiamo a questo Distretto cio’ che una politica disattenta e distratta aveva tolto alla comunita’ sei anni fa. Mettiamo riparo ad una ingiustizia. Se nel dicembre 2017, a poche settimane dall’insediamento – ha ricordato l’assessore Razza – il Governo regionale mediante una delibera non avesse sospeso l’efficacia della precedente rete ospedaliera che aveva anche cancellato il pronto soccorso di Giarre oggi tutto questo non sarebbe stato possibile. C’e’ stato un impegno forte fin dalla prima ora che prosegue attraverso le tante azioni di efficientamento che si stanno sviluppando, e che in parte sono gia’ realizzate, in ogni territorio della Sicilia”.

Sono intervenuti il direttore generale dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza, il sindaco di Giarre, Angelo D’Anna, il sindaco della Citta’ metropolitana, Salvo Pogliese.

Presenti anche gli assessori regionali Marco Falcone e Antonio Scavone, il Commissario per l’emergenza Covid, il direttore sanitario e il direttore amministrativo dell’Asp di Catania, i sindaci dei Comuni dei Distretti sanitari di Giarre e Acireale, i rappresentanti delle Istituzioni locali, le autorità civili e militari del territorio. pronto soccorso sara’ operativo a partire dal 27 settembre. I lavori di riammodernamento dei nuovi locali, per un importo complessivo di 1 milione di euro circa, sono stati finanziati dalla Regione nell’ambito del programma di investimenti ex art. 20 e hanno interessato un’area di oltre 700 metri quadrati.

“Dopo la stagione dei tagli alla sanità tagliamo finalmente un nastro di inaugurazione. Finalmente è attivo il nuovo pronto soccorso di Giarre. Una conquista, una vittoria dei cittadini fatta di tanti anni di impegno collettivo”. Lo ha detto la deputata regionale di Attiva Sicilia Angela Foti presente, questa mattina, all’inaugurazione alla quale hanno preso parte il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, accompagnato dall’assessore alla Salute, Ruggero Razza.

“Il Pronto soccorso, che sarà operativo a partire dal 27 settembre, viene così restituito, dopo sei anni, alla comunità del Distretto. La struttura è stata completamente riorganizzata negli spazi e nelle dotazioni necessarie per accogliere i pazienti – dichiara Angela Foti, deputata regionale di Attiva Sicilia – Si volta pagina per andare avanti su una vicenda che negli ultimi 10 anni ha visto il lento declino dell’ospedale perché la mancanza del pronto soccorso e lo smantellamento graduale si ereditano dal passato. Così come si ereditano tante promesse di apertura che fino ad oggi non erano state concretizzate”.