Sicilia, server regionale per il green pass in crash: disagi per tutti

PALERMO – In crash il server del Portale regionale per la ricezione del green pass. Tra il pomeriggio di ieri, 20 settembre, e la mattina di oggi, 21 settembre, i centri analisi e le Asp siciliane hanno avuto dei problemi, non ascrivibili a loro, nel rilascio del green pass.

Il problema, segnalato alla nostra redazione tramite la mail [email protected], dopo diverse ore è stato risolto, ma questo ha causato notevoli disagi a tantissime persone in tutta l’Isola che necessitavano della cosiddetta carta verde.

Il green pass viene rilasciato dopo la vaccinazione, a chi è guarito dal Covid nei 6 mesi precedenti e a chi si sottopone a un test ottenendo il risultato negativo e proprio a con quest’ultimo i centri analisi che effettuano i tamponi hanno dovuto fronteggiare la difficoltà, fortunatamente superata.

Dal 15 ottobre questa certificazione sarà obbligatoria anche nei luoghi di lavoro, chi ne sarà sprovvisto sarà sospeso e non ricenerà lo stipendio fin quando non si metterà in regola.