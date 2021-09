PALERMO – Allergie e patologie respiratorie croniche come l’asma bronchiale riguardano in Sicilia 85mila bambini e adolescenti, su 770mila che tornano a scuola. Con il rientro tra i banchi sarà importante rispettare le norme di protezione, così come è fondamentale proteggere e curare i bambini allergici e asmatici e mettere in atto azioni di prevenzione quotidiana per difendere i più piccoli partendo dalla cura del naso e delle alte vie aeree per proteggere anche le basse via aeree.

Si è discusso di questi temi, oggi, nel corso del webinar su ‘Scuola e patologie respiratorie: come iniziare l’anno in sicurezza’, promosso da Federasma e Allergie Onlus, che e si inserisce all’interno del progetto ‘Un Respiro di Salute’, campagna educazionale realizzata con il patrocinio dell’Accademia italiana di rinologia, della Società italiana di allergologia e immunologia pediatrica e della Società italiana per le malattie respiratorie infantili, reso possibile grazie al contributo non condizionato di Chiesi Italia, la filiale italiana del Gruppo Chiesi.

Gli esperti non hanno dubbi: la prevenzione inizia dal naso, porta di ingresso del sistema respiratorio. Un naso pulito funziona e protegge le alte e le basse vie respiratorie evitando anche complicanze che compromettono le attività diurne dei bambini causando stanchezza e riduzione dell’attenzione e dell’apprendimento scolastico. “Il naso è alla base del benessere del sistema respiratorio – spiega il professore Ignazio La Mantia, direttore dell’unità di otorinolaringoiatria dell’Azienda Policlinico dell’Università di Catania – è il filtro che riesce a riscaldare, umidificare, depurare e filtrare l’aria per prepararla alle necessità degli alveoli polmonari. Per prevenire le malattie delle alte vie aeree bisogna quindi gestire bene la respirazione e il naso: se il naso è igienizzato e “i filtri” funzionano, stanno bene tutti gli organi che dal naso possono ricevere benessere o patologia. Nei bambini laringiti, faringiti, rinosinusiti, tonsilliti, otiti, bronchiti dipendono dal naso che se non è in grado di funzionare bene, non svolge la propria azione di barriera ai batteri e alle sostanze aggressive. Mantenere il naso pulito è quindi il primo passo per proteggere la salute respiratoria del bambino”.

