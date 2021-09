Apple iphone 13 in prevendita: perché sta andando a ruba

Boom di prenotazioni in vista dell'arrivo sul mercato

Come ampiamente prevedibile, il nuovo modello di iphone 13 sta andando a ruba. Infatti, alcuni dei modelli più desiderati sono andati esauriti nel giro di pochi giorni e ora, in alcuni casi, non è già più possibile portare a casa il colore o il taglio di memoria preferiti.

I problemi sono concentrati soprattutto sulla serie Pro Max. Proprio gli iPhone dal prezzo maggiore sono andati a ruba: un posizionamento di mercato chiaro, insomma, per prodotti di fascia alta che gli utenti hanno voluto far acquistare fin dall’esordio.

Al momento sono ancora a disposizione quasi tutti gli altri modelli: solo alcune sporadiche combinazioni colore/memoria sono terminate. La minor disponibilità di unità Pro Max ed il forte favore sperimentato da questi modelli rispetto ad altri ha determinato il fatto che chi cerca un Pro Max dovrà aspettare, chi cerca un altro modello dovrà invece affrettarsi.

Ulteriori soluzioni andranno a terminare probabilmente fin dalle prossime ore. Ultimi giorni di prenotazione, dunque, e poi sarà possibile verificare quali siano i tempi di attesa necessari per avere un iPhone 13.



