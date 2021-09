Benzina: toccato nuovo record, ecco il prezzo massimo

ROMA – Aumenta ancora il prezzo del greggio in Italia. Nell’ultima rilevazione sui prezzi diffusa dal Mise, infatti, il costo medio nazionale praticato della benzina, in modalità self, è di 1,671 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,659 e 1,681 euro/litro. Per le pompe bianche il prezzo è invece 1,660 euro.

Il prezzo medio praticato del diesel, sempre in modalità self, resta a 1,517 euro/litro con le compagnie posizionate tra 1,501 e 1,541 euro/litro, mentre le pompe bianche – anche in questo caso – praticano un prezzo di poco inferiore: 1,497. Il servito arriva rispettivamente a 1,811 e 1,664 euro al litro.

Pesanti rincari da inizio anno

Secondo quanto rilevato dal Codacons, il prezzo medio della benzina è aumentato del 15,3% dall’inizio del 2021 e del 19,4% rispetto al settembre 2020. Con un rincaro rispettivo di 11 e 13,50 euro per un pieno. Più o meno simili i dati per chi è proprietario di un veicolo diesel: +14,5% nel 2021 e +18,5% in un anno, con 11,8 euro in più a pieno.

Sulla base dei listini attuali, una famiglia media deve mettere in conto una maggiore spesa per i rifornimenti di carburante pari a +324 euro su base annua.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI