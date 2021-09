Bimba di otto anni ingerisce cocaina: il padre finisce in carcere

La scorsa settimana la piccola era stata ricoverata in ospedale

Si sono aperte le porte del carcere per il padre della bambina di 8 anni di Caltanissetta che la scorsa settimana era stata ricoverata all’ospedale Sant’Elia dopo avere ingerito della cocaina. A eseguire l’arresto la polizia, che ha condotto le indagini. E’ emerso che la piccola ha ingerito della cocaina di cui era in possesso il padre che si trovava già ai domiciliari per traffico di sostanze stupefacenti.

Le condizioni della bambina

La Procura nissena ha così chiesto e ottenuto il ripristino della custodia in carcere, visto che l’uomo ha violato le prescrizioni imposte dal giudice. Le condizioni di slaute della bambina ora sono buone: è stata dimessa dall’ospedale e affidata ai nonni, su disposizione del Tribunale per i Minorenni.

