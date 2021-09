Coppa Floriopoli, Q5 Sportback Hybrid della Concessionaria Audi Zentrum Palermo apri fila del concorso tra le strade della storica Targa Florio

– Elevate prestazioni, compatibili con il progetto di transizione ecologica. Sarà un’ Audi Q5 Sportback Plug-in Hybrid ad aprire la pista alle prestigiose vetture d’epoca e da competizione costruite fino al 1977 e protagoniste della prima edizione di “Coppa Floriopoli”. Un concorso dinamico di eleganza che si terrà sabato 25 e domenica 26 settembre tra le strada della Targa Florio.

La concessionaria Audi Zentrum Palermo del Gruppo Riolo aderisce all’iniziativa in qualità di Main Sponsor, in onore della memoria di Antonio Riolo. Oltre alla Safety Car, saranno esposte in un corner dedicato due gioielli del brand dei quattro anelli: Q4 e-tron e una SQ8.

safety car

“Le nostre radici sono nel mondo dell’auto. Le nostre radici sono nella Targa Florio e lo sport è, da sempre, nel nostro DNA – spiega la dott.ssa Iolanda Riolo, titolare delle concessionarie Riolo -. Mio padre Antonio ha partecipato a molte delle competizioni della Targa Florio con lo pseudonimo di Johnny Walker e siamo felici oggi di essere presenti in quanto sostenitori di uno splendido futuro per questa icona del motorismo famosa in tutto il mondo. Questo evento ha per noi un significato non soltanto competitivo, ma anche – e soprattutto – culturale.”

Il percorso ha inizio a Floriopoli, la cittadella sportiva che includeva i boxes, le tribune e la torre di cronometraggio e che rimase operativa fino al 1977, anno in cui si corse l’ultima edizione della Targa Florio come gara di velocità su strada, e termina all’ingresso dell’abitato di Cerda, paese che ha legato il proprio nome a doppio filo con la storia della Targa.

Hanno già aderito modelli che hanno scritto memorabili pagine della corsa “più antica del mondo” ideata nel 1906 da Vincenzo Florio. Tra queste: una Ferrari Dino 206 SP, una Porsche 910-6, alcune Abarth 2000 SP, e poi ancora Osella PA6, Opel GT Conrero, De Tomaso Pantera, Maserati 150S, Fiat Abarth 1300 OT, Abarth 1000 Bialbero, Lancia Fulvia Sport Zagato, Porsche 911, Fiat 1100 Ala d’Oro e molte altre ancora.

La partecipazione a bordo su strada è aperta anche a vetture moderne di pregio che vorranno omaggiare la storica manifestazione.