Emergenza Covid, in Sicilia oltre 28 milioni per le Asp

Oltre 28 milioni di euro per le Asp e gli enti del sistema sanitario in Sicilia: è stato firmato il decreto col quale vengono impegnate le somme che erano state stanziate dal decreto legge 41 dello scorso marzo, convertito a maggio, “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19”.

Risorse aggiuntive

Si tratta di risorse aggiuntive, pari a 28.156.902 euro, a incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario corrente per l’anno 2021, per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, dei medici di continuità assistenziale, dell’emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi. Il decreto è stato trasmesso alla Ragioneria centrale per la registrazione.

