Scende l’incidenza del Covid in Sicilia, i nuovi DATI

PALERMO – La Sicilia perde il poco ambito primato tra le regioni italiane per l’incremento dei casi Covid. I dati del ministero della Salute e dell’Iss, contenuti nel consueto report quotidiano, indicano il prosieguo del rallentamento del virus sull’Isola. Tra ieri e oggi, infatti, sono stati scoperti 414 nuovi positivi, a fronte di 17.969 tamponi processati. L’incidenza cala al 2,3% (ieri era al 2,7%).

Boom guarigioni

L’isola, quindi, scende al terzo posto per i nuovi contagi giornalieri, dietro al Veneto (509 casi) e alla Lombardia (450). Gli attuali positivi sono 19.233, con un decremento di 1.206 casi. I guariti sono 1.602, mentre si registrano altre 18 vittime che portano il totale dei decessi a 6.741. Sul fronte ospedaliero sono adesso 696 i ricoverati, 40 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 92, 2 in più rispetto a ieri. Nei reparti di emergenza i ricoverati sono in maggioranza non vaccinati: all’ospedale Cervello di Palermo, ad esempio, su dieci ricoverati, otto non avevano ricevuto la dose di farmaco contro il coronavirus. Nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 77 nuovi contagi, Catania 113, Messina 11, Siracusa 90, Ragusa 41, Trapani 26, Caltanissetta 11, Agrigento 29, Enna 16.

I dati nazionali

Questi, invece, i dati nazionali: 3.970 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 3.377), e 67 le vittime (stesso numero di ieri). Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.645.853, i morti 130.488. I dimessi e i guariti sono invece 4.408.806, con un incremento di 6.850 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 106.559, con un calo di 2.954 casi nelle ultime 24 ore.

