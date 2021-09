Green pass: niente boom, flop di nuovi vaccinati – I DATI

ROMA – Il boom che ci si aspettava sembra non esserci. Quattro giorni fa il commissario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, ha annunciato un incremento generalizzato delle prenotazioni delle prime dosi “tra il 20 e il 40% rispetto alla scorsa settimana”. Era il 18, sabato scorso. Effetto-Green pass, secondo Figliuolo, dopo l’introduzione dell’obbligo del certificato verde nei luoghi di lavoro. Qualche miglioramento c’è stato in alcune Regioni. La data stabilita per raggiungere il 90% di vaccinati, era fissata per il 25 settembre. Dunque, fra qualche giorno.

Vaccini e Ritardi

Ma, tra gli esperti, adesso sembra avanzare l’orientamento secondo cui questa percentuale non è più sufficiente e la soglia di sicurezza si sposta ulteriormente. Missione più complicata se si considera il ritmo attuale di somministrazioni: la media mobile degli ultimi sette giorni è di appena 243mila iniezioni ma a dare la misura dello stallo è soprattutto il numero di prime dosi quotidiane, appena 75mila. La metà di quanto fatto registrare nel periodo corrispondente del mese scorso (152mila ad agosto) e -40,5% rispetto all’inizio di luglio (126mila).

Effetto Green pass tra i 20-49 anni

C’è poi l’ampia fascia tra 20 e 49 anni, dove ci sono 6,5 milioni di persone che non hanno alcuna protezione contro il Covid.

Le scorte: 11 milioni di dosi in frigo

La situazione si riflette sulle scorte di vaccini ancora disponibili: a fronte di 91,848 milioni di vaccini consegnati all’Italia, ne sono state utilizzati finora 80,755, pari all’88%. In frigo ne restano dunque ancora 11,093 milioni.



