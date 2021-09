Ippodromo, Di Stefano trionfa nel centrale con Zia Paola Jet

PALERMO – E’ Davide Di Stefano con Zia Paola Jet ad aggiudicarsi il Centrale del convegno di martedì 21 settembre. Nella corsa ad handicap sui 2.000 metri è il numero 3 Zum Lc ad andare in testa dopo la partenza con giravolta, con Zia Paola Jet che si mette alla corda in scia del battistrada. Poi il blitz in dirittura d’arrivo quando a 300 metri da traguardo si sposta a va a vincere agevolmente proprio su Zum Lc, terza piazza invece per Urbano Bargal.

Nelle altre corse in evidenza Lorenzo La Rosa, che mette a segno una doppietta: alla seconda con Zapata Rab e alla quinta con Cinzia Chuck Sm. In attesa che si possa tornare sugli spalti si ricorda che come sempre nella pagina Facebook dell’ippodromo La Favorita c’è la possibilità di vedere tutte le gare (https://www.facebook.com/ippodromolafavoritapalermo). Martedì prossimo (28) l’ultimo convegno di settembre.

Di seguito i risultati delle corse

PRIMA CORSA

1 N.4 UBAY DOC R. D’AUTILIA 1.17.6

2 N.3 UN SOGNO GRAD

3 N.6 RAVANEO SPRITZ

SECONDA CORSA

1 N.7 ZAPATA RAB L. LA ROSA 1.13.9

2 N.6 TAYLER DI PIPPO

3 N.4 ZONK DI GIRIFALCO

TERZA CORSA

1 N.4 CAGLIOSTRO D. DI STEFANO 1.16.6

2 N.5 CANTE CHICO

3 N.7 CARINISSIMA OP

QUARTA CORSA

1 N.1 AIDA GRIF R. VACCARO 1.16.8

2 N.2 ALE D’EFFE

3 N.10 ALMA PAN

QUINTA CORSA

1 N.1 CINZIA CHUCK SM L. LA ROSA 1.16

2 N.11 CERVEZA

3 N.4 CARLO FERM

SESTA CORSA (CENT.)

1 N.1 ZIA PAOLA JET D.DI STEFANO 1.14.8

2 N.3 ZUM LC

3 N.5 URBANO BARGAL

SETTIMA CORSA

1 N.9 BB BEZ A.DI CHIARA 1.14.7

2 N.14 BLOODY MARY BAR

3 N.11 BELBA BAGGINS