Meteo, le previsioni in Sicilia e in Italia fino a sabato

PALERMO – Nei prossimi giorni la condizioni meteo in tutta Italia saranno principalmente buone. Le giornate saranno caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, ma il cielo sarà spesso coperto sul Triveneto e sul Piemonte occidentale, altrove nubi sparse. Venti variabili. Al Centro il week-end sarà contraddistinto da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o con nubi sparse soltanto lungo le coste del Lazio. Al Sud condizioni di tempo instabile sulla Sicilia orientale e sul reggino con locali precipitazioni; altrove invece ci sarà un maggiore e più ampio soleggiamento.

Venerdì 24 settembre



Venerdì al Nord la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso in pianura e con nubi irregolari sul Friuli Venezia Giulia. Il clima sarà mite. Al centro la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà poco nuvoloso su tutte le regioni. Sud: La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento e un cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Soltanto sulla Sicilia orientale ci saranno più nubi.

Sabato 25 settembre

Al Nord la giornata sarà caratterizzata da un cielo spesso molto nuvoloso sul Triveneto e sulle Alpi occidentali. Sarà più soleggiato sul resto delle regioni con cielo poco nuvoloso. Centro: La giornata sarà contraddistinta dal sole prevalente e da un cielo sereno sulle regioni peninsulari e un cielo irregolarmente nuvoloso sulla Sardegna, ma senza piogge. Al Sud la giornata trascorrerà con il sole prevalente, infatti il cielo si presenterà sereno su gran parte delle regioni, nubi isolate soltanto sulle coste ioniche siciliane.



