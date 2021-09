SAVONA – Una donna di 27 anni è morta la scorsa notte all’ospedale San Paolo di Savona dopo aver partorito. Il bambino è stato trasferito al Gaslini di Genova in condizioni critiche. In attesa di riscontro diagnostico, l’Asl ha segnalato l’episodio alla procura per fare chiarezza sulla vicenda. Il governatore della Liguria Giovanni Toti ha inviato ispettori nell’ospedale.