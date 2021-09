Palermo, in difesa Filippi può contare su Buttaro

Alessio Buttaro è il giovanissimo difensore che il Palermo ha prelevato dalla Roma a titolo definitivo disponendo per lui un ingaggio quadriennale. Nato nella capitale nel 2002, Buttaro arriva nel capoluogo siciliano richiesto espressamente dal tecnico Giacomo Filippi. Il centrale di difesa, alla sua prima esperienza da calciatore professionista, sposa la fiducia del club rosanero e raggiunge la squadra con molto entusiasmo.

Dopo il periodo di preparazione pre-campionato svolto in Campania con il resto dei compagni, il classe 2002 non trova spazio in campo per i primi impegni ufficiali dei rosanero a causa di una squalifica rimediata con la Primavera giallorossa nella passata stagione (cartellino rosso durante la gara persa in semifinale contro l’Atalanta). Il suo esordio con la maglia del Palermo arriva il 21 di agosto, in occasione della gara di Coppa Italia vinta per 4-1 al “Barbera” contro il Picerno. Buttaro troverà spazio anche nel secondo turno della competizione nella sfida contro il Monopoli e infine nella gara di Serie C (girone C) contro il Catanzaro. La fiducia di Filippi nel giovane difensore romano viene riscontrata nella sua titolarità: 90 minuti di gioco partendo da titolare, senza mai essere sostituito, in tutte le gare in cui è stato schierato. Due volte come terzo di difesa nella linea a tre del modulo del tecnico rosanero (3-4-2-1) e una volta come esterno nei quattro di centrocampo giocando “a tutta fascia”.

Nonostante la giovanissima età, Buttaro risulta essere un difensore affidabile e sicuro. Pulito nelle giocate, deciso nei contrasti e attento ai consigli del suo allenatore: queste alcune delle sue peculiarità viste fino ad ora in campo. Filippi, per lui, ha già speso diverse parole ‘al miele’: “Alessio ha giocato bene, prestazione attenta e lucida la sua. Parliamo di un giovane di livello che ci può dare tanto, mi fa piacere che abbia dato una risposta positiva”, ha ammesso il tecnico dopo la vittoria contro il Monopoli. Anche dopo la sfida contro il Catanzaro l’allenatore dei rosanero ha espresso parole positive per il difensore classe 2002. In un reparto un po’ macchiato da alcune imperfezioni, dunque, Alessio Buttaro può essere un giocatore importante sul quale l’allenatore del Palermo può fare affidamento. E’ chiaro che ci sono anche diversi margini di miglioramento che il giovane difensore ex Roma deve sfruttare nel suo percorso di crescita con i rosanero: le premesse, però, sembrano essere dalla sua parte.