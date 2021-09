Pelagotti: “Siamo forti, al Palermo manca solo la vittoria”

“Alla fine diciamo che è giusto il pareggio con il Catanzaro perché hanno avuto tantissime occasioni anche loro, però le occasioni migliori le abbiamo avute noi. Abbiamo sbagliato il rigore, poi sempre Brunori con un colpo di testa. Un pochino da recriminare ci abbiamo. La prestazione c’è stata, più nel secondo tempo dove abbiamo fatto una bellissima gara. Tutto sommato per occasioni il pareggio è giusto, però magari abbiamo qualcosa in più da recriminare noi. Non manca nulla alla squadra, siamo forti e rodati. Dobbiamo trovare il nostro gioco, credo che il Palermo abbia bisogno solo della vittoria”. Alberto Pelagotti, portiere del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione “Solo Calcio” in onda su Telejonica.

L’estremo difensore dei rosanero ha continuato: “Tre squadre siciliane in Serie C? Su questo discorso ci sarebbe tanto da dire. Voglio esaminare solo il lato tecnico. Ho avuto la fortuna di fare tutti e tre i campionati professionistici. La Lega Pro è il campionato più difficile in cui abbia giocato, perché ha altri valori tecnici rispetto alla Serie A o alla Serie B. Non è facile uscirne una volta che sei dentro, come per esempio il Bari ci prova da due o tre anni ormai. Non è semplice uscire da questo campionato, per vincere ci deve essere la perfezione sotto tutti gli aspetti, ho avuto la fortuna di vincere diversi campionati di B e so che per farlo deve andare tutto alla grandissima. La Serie C è proprio diversa come impostazione, è un campionato aggressivo, dove non ti lasciano respirare. Favorita in Lega Pro? Non lo so, magari domani qualche squadra si sveglia e fa un filotto di vittorie. Al momento il campionato esprime grande equilibrio, non c’è una squadra che ha valori tecnici come la Ternana dell’anno scorso. Magari dalla prossima verrà fuori una squadra qualunque che parte e fa 30 vittorie di fila. Nel calcio nulla è impossibile”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI