Pinto: “Non abbiamo la forza di Bari e Catanzaro”

“Attualmente non abbiamo la forza di Catanzaro e Bari, basta analizzare anche i giocatori che portano in panchina. Noi abbiamo parecchi giovani in rosa o gente alla prima esperienza in Lega Pro che necessitano di tempo per poter capire come funziona questo tipo di campionato, completamente diverso anche da Serie A e B. La fortuna aiuta gli audaci, ci manca quel mezzo centimetro, quella malizia o furbizia, quella cattiveria e voglia di raggiungere il risultato, aspetti che fanno la differenza. Come sto? L’anno scorso ho avuto un problema che mi sono trascinato fino a marzo. Adesso no, anche se non sto dando il 100%. Al momento siamo tutti al 70-80% della condizione. Capisco i tifosi che vogliono vedere i risultati ma serve pazienza. E’ una situazione un po’ diversa quest’anno per il Catania rispetto agli anni passati. Mettiamo da parte questa partita, siamo fiduciosi”. Giovanni Pinto, terzino del Catania, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Solo Calcio”, in onda sul Telejonica, per parlare della Serie C che gli etnei stanno affrontando.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI