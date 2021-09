Festini e droga dello stupro, il prete arrestato è sieropositivo

PRATO – Festini e droga dello stupro, il prete arrestato era sieropositivo e adesso è indagato anche per tentate lesioni. Nuovi capi d’accusa per don Francesco Spagnesi, il sacerdote di 40 anni arrestato una settimana fa a Prato per droga. La procura ha formulato un nuovo capo di imputazione per tentate lesioni gravissime per la sieropositività del prete. Don Spagnesi non avrebbe informato della sua sieropositività i partecipanti ai festini a base di droga e sesso che ha organizzato assieme al compagno (che non è indagato per questa vicenda).

Ai festini hard, secondo quanto raccontato dallo stesso Spagnesi nell’interrogatorio di garanzia, avrebbero partecipato regolarmente tra le 20 e le 30 persone. Due di queste, secondo fonti investigative, hanno già dichiarato di essere sieropositive.