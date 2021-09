CATANIA – Un nuovo impianto potrebbe ospitare i rifiuti che Sicula Trasporti non accetta più. Sembra sia stata trovata la soluzione, anche questa temporanea, all’ennesima emergenza rifiuti, scoppiata nuovamente dopo che la discarica di Lentini, ieri pomeriggio, ha serrato i cancelli.

Le parole del sindaco

A darne conferma è proprio il primo cittadino di Catania dove, anche ieri, tantissime strade si presentavano stracolme di spazzatura. “Pare si sia trovato un nuovo sito dove conferire” – ci dice Pogliese. La Regione si è mossa prontamente – aggiunge – l’assessore Baglieri, con cui ho parlato ieri, ha fatto un grande sforzo. Il sindaco ha palesato all’assessora all’Energia ma anche ai rappresenti della Sicula Trasporti, la grave emergenza che sta vivendo Catania. “Non solo i cittadini – sottolinea: Catania è piena di turisti, ne abbiamo più che nel 2019. E non stiamo offrendo un’immagine poco qualificante”.

Ancora una soluzione temporanea

Una nuova soluzione temporanea, però, che consentirà di rimuovere i rifiuti dalle strade. “Quanto stabilito – prosegue il primo cittadino – ci permetterà di eliminare il pregresso che, nei giorni, si è accumulato e che il provvedimento precedente non teneva in considerazione. Finalmente vediamo luce – sottolinea.

Il nuovo appalto

Prima si soffermarsi sul nuovo appalto, che partirà a breve, e sulle conseguenze di quello vecchi. “La vera novità – afferma Pogliese – è che, dal primo novembre, con il nuovo appalto, abbiamo la concreta speranza di aumentare la differenziata e ridurre i conferimenti in discarica. Finalmente, ristabiliremo una logica nella gestione dei rifiuti. Le scelte fatte in passato, ribadisco, ci hanno penalizzato. Il sistema misto ci ha rallentato e, nello stesso tempo, ha favorito il pendolarismo, oltre a on aver previsto alcuna premialità. Lo abbiamo detto per anni e adesso, finalmente possiamo voltare pagina”.





