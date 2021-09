Trasporto rifiuti, controlli e denunce nel Messinese

IN 14 COMUNI

MESSINA – Undici denunce in provincia di Messina per violazione delle normative ambientali. Questo il bilancio di una serie di controlli dei carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto per quanto riguarda la gestione dei rifiuti.

I Comuni controllati

I controlli hanno riguardato i comuni di Basicò, Castroreale, Falcone, Fondachelli Fantina, Furnari, Merì, Mazzarrà Sant’Andrea, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, Oliveri, Rodi Milici, Santa Lucia del Mela, Terme Vigliatore e Tripi. Sono stati controllati complessivamente 26 mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti

