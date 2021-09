Domenica Favorita, Gruppo Riolo in memoria di Antonio Riolo sponsor dell’evento all’insegna di gioco, sport e cultura

Cinque giornate all’insegna di gioco, sport e cultura immersi nel verde nel più grande parco palermitano. Dopo il successo delle edizioni precedenti con oltre 50.000 partecipanti, torna anche quest’anno la “Domenica Favorita”. Un progetto di valorizzazione del Parco Reale della Favorita e della Riserva Orientata di Monte Pellegrino che si svolgerà tutte le domeniche, a partire dal 26 settembre fino al 24 ottobre.

Pietra Antonio Riolo

Le concessionarie del Gruppo Riolo aderiscono in qualità di sponsor in memoria di Antonio Riolo. Il Parco della Favorita è stato un luogo a lui caro, dove amava passeggiare per ritemprarsi dalle attività lavorative, trasmettendo ai propri cari, familiari e collaboratori, l’insegnamento più grande: il rispetto e l’amore per la natura e lo sport, come cardini essenziali di una vita sana e inserita nel sociale. Proprio il 2 ottobre – secondo week end della manifestazione – ricorre l’anniversario della sua scomparsa. Il nome di Antonio Riolo è scolpito su una pietra all’interno del sentiero numero 1, nei pressi di Casa Natura.

Si parte la prima domenica di inaugurazione con l’area della Palazzina Cinese, Villa Niscemi e il parco di Case Rocca.

Tra le novità di questa edizione:

I Mercoledì Didattici , dedicati alle scolaresche per trasmettere alle nuove generazioni la conoscenza del territorio e la sua valorizzazione per favorire il rispetto dell’ambiente.

, dedicati alle scolaresche per trasmettere alle nuove generazioni la conoscenza del territorio e la sua valorizzazione per favorire il rispetto dell’ambiente. I Giochi della Favorita , alla stregua dei giochi senza frontiera rivolti agli studenti. Un concept nuovo per avvicinare i più giovani al Parco della Favorita.

, alla stregua dei giochi senza frontiera rivolti agli studenti. Un concept nuovo per avvicinare i più giovani al Parco della Favorita. Le visite naturalistiche/culturali domenicali , nell’ambito dei 5 eventi domenicali il Parco sarà dotato di un’offerta stabile di visite culturali/naturalistiche.

, nell’ambito dei 5 eventi domenicali il Parco sarà dotato di un’offerta stabile di visite culturali/naturalistiche. La Start Up Favorita, per la prima volta il Parco diventa sede di un contest per selezionare una start up con un progetto innovativo sul tema salute-benessere e per valorizzazione delle aree di pregio naturalistico e culturale da accompagnare sul mercato

La Manifestazione in questa edizione avrà inoltre un programma più ricco di eventi e un’area spettacolo per concerti e cabaret presso il Campo Ostacoli Di Matteo.



