Ars, passa l’articolo che sblocca gli aumenti per i dipendenti regionali

PALERMO – Ars: disco verde per l’articolo che sblocca l’approvazione del contratto per i dirigenti regionali di livello intermedio.

A beneficiarne saranno più di 1500 dipendenti di mamma Regione. Superata così l’obiezione avanzata dalla Corte dei Conti che aveva ritenuto troppo esiguo il budget di oltre 29 milioni paventato dalla Regione.

Nello specifico a garantire la somma prevista dall’accordo con i sindacati sugli aumenti ai dipendenti da garantire in tre anni.

L’articolo che ha ottenuto il via libera in aula consente un aumento di 946 mila euro sulle somme da stanziare per l’aumento degli stipendi sulla base di quanto stabilito dalla Corte dei Conti.



