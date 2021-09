Auto in quarta fila in via Beccaria: il caos di fronte la Majorana

CATANIA – Auto posteggiate fino in quarta fila. Una carreggiata ampia ridotta a una stradina in via Cesare Beccaria cove, da anni, si ripete la scena delle automobili posteggiate senza alcuna regola di fronte la scuola media Quirino Majorana. nelle ore di punta, in particolare all’uscita, puntualmente scoppia il caso, nonostante alle spalle della dell’edificio scolastico si trovi un parcheggio, i genitori dei ragazzini continuano ad affollare l’ingresso creando notevoli disagi alla circolazione.



