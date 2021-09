Cancelleri e il post della piazza piena: “Conte presto in Sicilia”

Giancarlo Cancelleri annuncia l’arrivo di Giuseppe Conte in Sicilia affidandosi a un post destinato a fare discute. “Questa è l’accoglienza di Lamezia Terme per Giuseppe Conte. Anche la Calabria ha riservato una calorosa accoglienza al Presidente: tra poco tocca alla Sicilia”, scrive Cancelleri sulla sua pagina fb a corredo di una foto che immortala un maxi assembramento di piazza.

Un successo in termini di presenze che in tempi di Covid lascia comunque non poco perplessi. Al netto della inevitabile considerazione, l’imminente presenza di Conte in Sicilia a sostegno dei candidati in corsa alle amministrative dimostra che i pentastellati fanno sul serio e intendono portare a casa il risultato.



