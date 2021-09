CATANIA – Ancora fuochi d’artificio in piena notte. Ancora “botti” sparati senza alcuna autorizzazione o rispetto delle norme di sicurezza.

Fuochi in via Acquicella

La scorsa notte, agenti delle Volanti hanno denunciato in stato di libertà tre uomini per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose. Intorno alla mezzanotte, durante il servizio di controllo del territorio, una pattuglia in transito per via Acquicella Porto, all’altezza di un noto locale, ha notato tre soggetti chinati sul marciapiede posto al centro della carreggiata, intenti ad accendere degli artifizi pirotecnici.

Dopo l’innesco, i tre si sono precipitati in direzione del locale, al cui esterno erano presenti una cinquantina di persone che assistevano allo spettacolo. Nel contempo, accortisi dell’arrivo della Volante, i soggetti hanno lanciato verso la sterpaglia antistante il materiale utilizzato per l’innesco dei fuochi.

I poliziotti sono intervenuti subito a bloccarli e identificarli: i giovani, che erano privi di alcuna autorizzazione per l’accensione dei fuochi, hanno giustificato il gesto riferendo di averlo compiuto per dei festeggiamenti di un diciottesimo compleanno. I tre sono stati deferiti in stato di libertà.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI