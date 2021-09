Covid, l’ad di Moderna: “Vi dico quando finirà la pandemia”

La pandemia di coronavirus finirà tra un anno. Questa è la previsione di Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna, la società di biotecnologie produttrice dell’omonimo vaccino anti Covid.

“Entro la metà del prossimo anno“ dovrebbe esserci delle dosi di vaccini sufficienti per immunizzare l’intera popolazione mondiale. Queste le previsioni di Bancel al quotidiano svizzero Neue Zuercher Zeitung.

“Presto dovremmo essere in grado di vaccinare anche i bambini dai cinque agli undici anni e, in una fase successiva, quelli dai sei mesi in su – ha proseguito -. Coloro che non si vaccinano si immunizzeranno naturalmente perché la variante Delta è così contagiosa. Finiremo così per trovarci in una situazione simile a quella dell’influenza: puoi vaccinarti e passare un buon inverno, oppure non lo fai e rischi di ammalarti e magari di finire anche in ospedale“.

Rispondendo poi alla domanda se questo significa che si ritornerà alla normalità nella seconda metà del 2022, Bancel ha detto: “Ad oggi, tra un anno, presumo”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI