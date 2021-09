Ekipe Orizzonte, al via la nuova stagione con la Coppa Italia

CATANIA – Partirà tra circa 24 ore la Coppa Italia di pallanuoto femminile, che vedrà in campo anche l’Ekipe Orizzonte nel girone eliminatorio che si disputerà a Firenze. Per le catanesi sarà il primo impegno ufficiale della stagione, a poco meno dell’inizio del campionato di Serie A1 in programma il 23 ottobre. Le rossazzurre saranno impegnate nella fase eliminatoria e sono state inserite nel Girone A con Pallanuoto Trieste, Como Nuoto, RN Florentia e CSS Verona. La formazione etnea affronterà le giuliane nella prima giornata del gruppo domani sera alle 21:00, mentre sabato 25 alle 10:30 si giocherà la sfida contro le lombarde e alle 19:30 quella contro le scaligere. Ultima giornata domenica 26 alle 10:00 contro le toscane.

Alla vigilia del primo impegno stagionale è il coach dell’Ekipe Orizzonte a lanciare l’esordio delle rossazzurre, facendo il punto sulla preparazione della squadra: “Iniziamo questa Coppa Italia con grande entusiasmo – sottolinea Martina Miceli – , soprattutto perché finalmente avremo l’opportunità di stare tutte un po’ insieme. Giocheremo le prime partite di questa stagione e cominceremo anche a conoscerci, perché in pratica abbiamo svolto solo quattro allenamenti insieme, incluso quello di oggi. È ancora tutto in fase sperimentale, le nuove arrivate devono conoscere meglio me e io devo farlo con loro. Dobbiamo quindi ancora capire quale sarà la strada migliore per raggiungere i nostri obiettivi, malgrado siano già ben chiari nella nostra testa”.

Le prime tre classificate del girone accedono alla Final Six di Coppa Italia, che si svolgerà dal 4 al 6 marzo 2022.

Questo il calendario del girone A:

1^ Giornata – Venerdì 24 settembre

19.30 RN Florentia-Como Nuoto

21.00 L’Ekipe Orizzonte-Pallanuoto Trieste

2^ e 3^ Giornata – Sabato 25 settembre

10.30 Como Nuoto-L’Ekipe Orizzonte

12.00 Pallanuoto Trieste-CSS Verona

18.00 RN Florentia-Pallanuoto Trieste

19.30 CSS Verona-L’Ekipe Orizzonte

4^ e 5^ Giornata – Domenica 26 settembre

10.00 L’Ekipe Orizzonte-RN Florentia

11.30 CSS Verona-Como Nuoto

16.30 Como Nuoto-Pallanuoto Trieste

18.00 RN Florentia-CSS Verona



