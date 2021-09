Ema: “Ancora nessuna richiesta per estendere il vaccino a minori di 12 anni”

Ad oggi, i vaccini anti Covid non possono essere somministrati ai bambini con età inferiore ai 12 anni, ma si sta cercando la soluzione per mettere a disposizione di questa fascia di età il siero.

L’EMA, come annunciato dal direttore generale Marco Cavaleri, responsabile strategia vaccini e terapie Covid, non ha ancora ricevuto nulla: “Ad oggi non è stata ricevuta alcuna richiesta di estensione dell’indicazione per un vaccino Covid-19 nei bambini di età inferiore ai 12 anni. L’EMA prevede che Pfizer presenterà i dati sui bambini di età compresa tra 5 e 11 anni all’inizio di ottobre e che i dati di Moderna saranno ricevuti all’inizio di novembre“.



