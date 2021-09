Giro di Sicilia, grandi firme al via martedì 28 settembre

Grandi firme al via de Il Giro di Sicilia Eolo che inizierà martedì 28 settembre da Avola per concludersi a Mascali venerdì 1 ottobre e organizzato da RCS Sport in collaborazione con la Regione Siciliana. A guidare la vecchia guardia del ciclismo internazionale ci saranno Vincenzo Nibali, vincitore di quattro grandi giri (Giro d’Italia 2013, 2016; Tour de France 2014; Vuelta a España 2010) e tre Classiche Monumento (Il Lombardia 2015, 2017, Milano-Sanremo 2018), Chris Froome (Giro d’Italia 2018; Tour de France 2013, 2015, 2016, 2017; Vuelta a España 2011, 2017), Alejandro Valverde (Vuelta a España 2009, quattro Lie’ge-Bastogne-Lie’ge, cinque Freccia Vallone e campione del mondo su strada nel 2018), Romain Bardet, due volte sul podio del Tour de France (2016 e 2017) e vincitore della Maglia a Pois nel 2019 e Joe Dombrowski, vincitore di tappa all’ultimo Giro d’Italia. I grandi campioni sfideranno le nuove generazioni, guidate da Lorenzo Fortunato, trionfatore sullo Zoncolan nella tappa 14 della Corsa Rosa 2021.



