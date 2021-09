Minaccia con le stampelle l’infermiera, poi la prende a schiaffi: denunciato

Una scia di violenza senza fine, quella negli ospedali siciliani. Un nuovo episodio, stavolta, a Marsala, in provincia di Trapani, dove un’infermiera in servizio al pronto soccorso è stata aggredita dal parente di una paziente. Lo denuncia il sindacato Nursind di Trapani che oltre a mostrare solidarietà alla dipendente segnala “come questo sia solo uno degli ultimi casi di violenza in corsia nel nosocomio dove gli operatori vivono una situazione di costante timore nello svolgere professionalmente il proprio compito e ruolo. Lo segnaliamo ai vertici dell’Asp per i provvedimenti e le cautele del caso”. LEGGI ANCHE: “Datemi il valium”, al rifiuto schiaffeggia l’infermiere

La dinamica

Ma ecco cosa sarebbe successo. In base a quanto ricostruito, il parente di una paziente dopo un primo chiarimento sul percorso appropriato da intraprendere nel rispetto delle norme Anticovid ha prima minacciato con delle stampelle l’infermiera e poi l’ha colpita con uno schiaffo in faccia . La dipendente è stata visitata e dimessa con una prognosi di sette giorni. L’aggressore è stato identificato.

