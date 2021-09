Covid, colpo di scena: “Perché il bollettino dei dati non ha più senso”

“Fare il bollettino giornaliero dei nuovi positivi non ha senso. Ora siamo in una fase diversa della pandemia, siamo nella fase post-vaccino, ma continuiamo a ragione come quando il vaccino non c’era“. A spiegarlo è Antonella Viola, immunologa, in collegamento con ‘Di Martedì’ in onda su ‘La7’.

“Il bollettino dei contagi, i tamponi nelle scuole, la quarantena sono tutte misure che andavano bene prima del vaccino per bloccare la circolazione del virus e proteggere i fragili. Oggi – ha continuato – buona parte dei fragili sono vaccinati e protetti”.

“Dobbiamo iniziare a pensare che l’emergenza è finita e questa è la nuova normalità. Un bollettino di persone positive non ci dice niente – ha concluso -, dobbiamo seguire l’andamento dei ricoveri per capire se i vaccini continuano a proteggere oppure no”.



