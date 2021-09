Monopattini nelle zone pedonali: autovelox in azione a Palermo

PALERMO – Stop a monopattini e bici elettriche che sfrecciano a tutta velocità in zone pedonali. Con questo intento la polizia municipale ha posizionato un autovelox in via Ruggero Settimo, dove vige il rispetto del limite di 6 km/h (come stabilito da una normativa che impone questa velocità massima in zone chiuse al traffico), ed elevato circa dieci multe per eccesso di velocità.

L’importo della sanzione per eccesso di velocità nelle aree pedonali è pari a 100 euro, ma è prevista una riduzione del 30% se questa viene pagata entro cinque giorni dalla contestazione.

Contro l’uso indisciplinato di questi mezzi Antonio Nicolao, vice presidente della Prima Circoscrizione, aveva organizzato una raccolta firme, che ha visto la sottoscrizione di 635 persone. “Mi complimento con il comandante della polizia municipale per aver disposto un controllo per i conducenti dei monopattini o biciclette elettriche – ha dichiarato Nicolao – che oltrepassano la velocità di 6 km nelle aree pedonali. In attesa di una ordinanza che obblighi a scendere dai mezzi, questo servizio è sicuramente utile perché aumenta la sicurezza per chi sta passeggiando tranquillamente in un area pedonale. Auspico che lo stesso servizio venga svolto in via Maqueda e in corso Vittorio Emanuele“.



