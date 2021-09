Nibali torna all’Astana: “Con loro i miei più grandi successi”

Vincenzo Nibali tornerà all’Astana, la squadra per cui il ciclista siciliano 36enne ha corso dal 2013 al 2016 e dove ha realizzato tra i maggiori successi della sua carriera, tra cui due vittorie al Giro d’Italia (2013 e 2016) e al Tour de France (2014). Lo rende noto la stessa squadra kazaka.

“Sono molto felice di tornare nel Team Astana, perché per me è una vera famiglia che mi ha dato tanto e insieme alla quale ho raggiunto i miei più grandi successi – le parole dello Squalo -. Conosco la maggior parte della dirigenza e dello staff, quindi tornerò in una squadra che conosco molto bene”. Quanto agli obiettivi, Nibali non si sbilancia: “È difficile ora parlare di aspettative specifiche, così come dei piani per la prossima stagione. Per me sarà intanto un piacevole ricongiungimento con la squadra e vorrei godermi al massimo la prossima stagione. Certo, vorrei mettermi alla prova, raggiungere certi risultati, ma allo stesso tempo sono interessato a fornire la mia esperienza ai giovani corridori. In ogni caso – conclude – , con la dirigenza discuteremo ancora di vari aspetti della nuova stagione, determineremo gli obiettivi, sia di squadra che personali, e dopo di ciò inizieremo a muoverci nella direzione scelta”.

“Siamo felici di questo ritorno – il commento del general manager, Alexandr Vinokurov -. Nibali non ha bisogno di presentazioni, è un vero campione e leader. Probabilmente ha trascorso i migliori anni della sua carriera nella nostra squadra, e penso che sia simbolico il fatto che la finirà con noi. Il suo arrivo ci aiuterà a trasformare e migliorare la squadra, che nella nuova stagione subirà dei grandi cambiamenti, e aiutare nella crescita i più giovani. Tuttavia – conclude – credo che Vincenzo non abbia ancora detto la sua ultima parola nel ciclismo, quindi in alcune gare possiamo ancora contare su di lui come leader per raggiungere nuovi successi insieme”



