La barca si è arenata: soccorritori in azione

A Noto, in provincia di Siracusa, si è verificato uno sbarco autonomo di migranti sulla spiaggia di Marianelli. La barca a vela si è arenata intorno alle 13. Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti, per i primi soccorsi, i volontari della OdV e della Caritas. Le persone messe in salvo sarebbero 49. Ecco il video della Protezione civile:

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT