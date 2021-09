Scoma dice addio a Renzi e abbraccia Salvini

PALERMO – Il deputato palermitano Francesco Scoma, lascia il gruppo di Italia Viva per aderire alla Lega. Il passaggio è stato ufficializzato dal segretario regionale della Lega, Nino Minardo.

Minardo: “Benvenuto a Scoma”

“Nel dare il mio benvenuto all’onorevole Francesco Scoma nella Lega voglio rimarcare la linea del nostro partito di aprire le porte a donne e uomini capaci e volenterosi che condividano le nostre battaglie di buonsenso – afferma Minardo -. E non solo. L’adesione di Francesco, a cui mi legano anche una profonda amicizia e l’avere condiviso parecchie iniziative politiche in passato, è l’ennesima riprova di come questa linea in Sicilia si stia rivelando assolutamente vincente”.

“La Lega si consolida”

Minardo poi aggiunge: “Grazie al lavoro di Matteo Salvini e di tutta la nostra classe dirigente nazionale e regionale, la squadra della Lega Sicilia oggi è sempre più forte sui territori. L’ingresso dell’onorevole Scoma consolida la qualità del gruppo della Lega in Parlamento e sancisce un ulteriore rafforzamento del partito a Palermo e in tutta la Sicilia”.

