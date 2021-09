Giocattoli e prodotti in vendita senza marchio Ce: il sequestro

PALERMO – Sequestro di giocattoli e merce senza marchio Ce in un negozio di piazza Giulio Cesare a Palermo. I finanzieri del Gruppo Pronto Impiego hanno sequestrato 656 articoli messi in vendita senza certificazione. In particolare, i baschi verdi dopo aver effettuato un controllo in un negozio di piazza Giulio Cesare hanno notato la mancanza di certificazione su giocattoli ed elettrodomestici in vendita. Oltre al sequestro dei prodotti è stata elevata una sanzione di 8mila euro per il titolare dell’attività commerciale.



