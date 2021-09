Stati generali dell’export, Musumeci apre i lavori a Marsala

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci aprirà a Marsala i lavori degli Stati Generali dell’Export. Il Forum italiano dell’Export, giunto alla terza edizione, vedrà protagonista il “Made in Italy” che vuole ripartire e riconquistare i mercati esteri. Un’autorevole occasione per fare il punto della situazione sull’export italiano, con imprenditori, relatori, economisti e rappresentanti istituzionali che dibatteranno tematiche d’attualità a partire da domani, venerdì 24, e fino a domenica 26 Settembre, in cui chiuderà i lavoro l’intervento del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio.

Il programma

Al saluto istituzionale del Presidente Musumeci, seguiranno quelli del sindaco di Marsala Massimo Grillo, del Capo di Stato Maggiore dell’Arma dei Carabinieri Gen. Matteo Cinque e di Massimo D’Alema, presidente Advisory Board Ernst & Young. Sarà poi Lorenzo Zurino, presidente del Forum Italiano dell’Export, ad introdurre il tema della prima sessione di lavori “Mirabilia Italiae. La forza della tradizione”, su cui apriranno un interessante dibattito eccellenze industriali e creative del nostro Paese. Domani l’apertura dei lavori al Teatro Impero sarà preceduta – alle ore 9:30 – da un momento inaugurale nell’antistante Piazza della Vittoria, con la partecipazione dell’Aeronautica Militare e dell’Esercito Italiano. Per l’occasione sarà eseguito l’Inno Nazionale dalla Fanfara del 6º Reggimento Bersaglieri di Trapani e, contestualmente, un elicottero HH139B dell’82º Centro CSAR della base aerea di Trapani-Birgi effettuerà un passaggio con il tricolore.

