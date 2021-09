Trattativa Stato-mafia, attesa per la sentenza: aggiornamento

Il cancelliere della Corte di assise di appello apre il microfono e annuncia che il verdetto non sarà letto prima delle 17. Dopo tre giorni e mezzo di camera di consiglio il collegio, presieduto da Angelo Pellino, a latere Vittorio Anania, leggerà la sentenza del processo sulla Trattativa Stato-mafia. In aula, al bunker del carcere Ucciardone di Palermo, ci sono i sostituti procuratori generali Sergio Barbiera e Giuseppe Fici, gli avvocati delle difese e tanti giornalisti. Non ci sono gli imputati. La Procura generale di Palermo, al termine della requisitoria, ha chiesto la conferma delle condanne inflitte in primo grado a boss, ex carabinieri e politici imputati di minaccia a Corpo politico dello Stato. LEGGI ANCHE: Trattativa Stato mafia, ultime curve, ora l’attesa

Le condanne in primo grado

Leoluca Bagarella fu condannato a 28 anni di carcere, gli ex ufficiali del Ros Mario Mori e Antonio Subranni, l’ex senatore di Fi Marcello Dell’Utri e l’ex medico fedelissimo di Totò Riina, Antonino Cinà a 12 anni ciascuno. Otto anni all’ex capitano del Ros Giuseppe De Donno. In primo grado era stata dichiarata prescritta la posizione del collaboratore di giustizia Giovanni Brusca. Massimo Ciancimino era stato condannato a 8 anni per calunnia e concorso esterno ma, nel secondo grado, la sua posizione è stata stralciata per intervenuta prescrizione.

