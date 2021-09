Vaccini, la consigliera e il post choc: “Preferisco morire di covid”

“Preferisco morire di Covid, che piegarmi al vostro ricatto“. È il messaggio di Ilaria Brunelli, consigliera comunale della maggioranza di centrodestra a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, che si schiera contro i vaccini e l’estensione del green pass.

“Mesi fa – si legge nel post della consigliera Brunelli – valutavo l’idea di vaccinarmi. Ma l’aggressività e la coercizione che adottate sono così abnormi che ho deciso che non mi vaccinerò per nulla al mondo. Lo faccio per me ma soprattutto per gli adolescenti e i giovani a cui il vostro farmaco fa più male che bene”.

Da parte del Partito Democratico di Bassano è stato diffuso un comunicato nel quale si chiede al sindaco di “cacciare Brunelli dalla sua maggioranza qualora la consigliera non chieda scusa e non rettifichi le sue dichiarazioni“.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI