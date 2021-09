Anche a Palermo la Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca

Domenica 26 settembre verrà celebrata in tutta Italia la “Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca”, iniziativa promossa da ASI sin dal 2018 per promuovere sul territorio il patrimonio storico, tecnologico e culturale rappresentato dal motorismo storico. La “Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca” mobilita gli appassionati per creare decine di opportunità sociali e di intrattenimento. I Club Federati ASI di tutta Italia organizzeranno raduni, esposizioni, mostre tematiche e convegni per raccontare la storia del motorismo in un clima di festa e di condivisione.

Nel capoluogo siciliano, il Veteran Car Club Panormus ha organizzato, per la giornata del veicolo d’epoca, un convegno sull’epopea dei Florio, storica famiglia palermitana. Inoltre, verrà presentata la rievocazione del Giro di Sicilia 2022, insieme a Sindaci del percorso, associazioni solidali e associazioni culturali. Seguirà anche una passeggiata relax con le autostoriche. Tutto si svolgerà presso Villa Airoldi Golf Club.

La locandina del VCC Panormus



