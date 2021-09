Blutec, la Fim: “Subito la proroga della cassa integrazione”

TERMINI IMERESE – Gli operai Blutec sono in attesa, ormai da troppo tempo, di conosce il loro futuro che purtroppo, ad oggi, è incerto.

Ma “entro il 7 novembre – come scrivono in una nota Antonio Nobile segretario generale Fim Cisl Palermo Trapani e Giacomo Ranieri Rsu Fim Cisl al termine dell’incontro con il Ministero del Lavoro svolto in video conferenza -, deve essere presentato il nuovo piano da parte degli amministratori straordinari di Blutec per la successiva fase di autorizzazione da parte del Mise. In questo tempo serve dare ulteriore copertura ai lavoratori con la cigs. Si faccia presto, i lavoratori non possono restare senza ammortizzatori sociali”.

Il verbale prevede comunque la possibilità di estendere la proroga per tutta la durata dell’amministrazione straordinaria, che ha tempo 24 mesi in caso di approvazione del piano, per realizzare la cessione dei vari asset Blutec. “Ovviamente la proroga oltre il 7 di novembre, per quanto possibile, è legata alle determinazioni alle quali il Mise giungerà sulla prosecuzione dell’amministrazione straordinaria e quindi rispetto al nuovo piano”.

Nobile e Ranieri hanno aggiunto “È importante che in questa fase delicata i lavoratori e le loro famiglie non rimangano scoperti dall’ammortizzatore unica fonte di reddito per i lavoratori del sito di Termini Imerese. Bisogna fare presto, i commissari hanno ribadito che minimizzeranno i tempi di presentazione del nuovo piano e ci aspettiamo che il ministero del Lavoro, nelle sue articolazioni, faccia presto rispetto l’iter di approvazione. Apprezziamo la celerità della richiesta e della convocazione da parte del Ministero del Lavoro, sappiamo che l’obiettivo rimane quello di trovare una soluzione industriale anche per il sito di Termini Imerese”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI