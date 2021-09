Capo d’Orlando, al via la 3ᵃ edizione della Round Aeolian Race

Le sette sorelle come boe, il mar Tirreno il campo di regata, per la terza edizione della ‘Round Aeolian Race’. Una entusiasmante manifestazione agonistica per imbarcazioni di vela d’altura, che prenderà il via da Capo d’Orlando (Me), porto turistico della cittadina messinese situato proprio davanti alle Eolie, giovedì prossimo con 40 equipaggi, provenienti da tutta Italia. Le isole siciliane, patrimonio dell’Unesco, segneranno il percorso delle imbarcazioni che dovranno rientrare, entro sabato 2 ottobre dopo aver percorso, senza soste 140 miglia marine. La manifestazione, organizzata dal locale Yacht Club, è inserita nel calendario federale come regata di interesse nazionale. Unica nel suo genere, la ‘Round Aeolian Race’, con un circuito ricavato in uno degli angoli naturali più belli del mondo, potrà essere coperto, a discrezione degli equipaggi, in senso orario o antiorario, verrà presentata mercoledì prossimo, alle 11.30, nella location di Capo d’Orlando Marina.



