Catania, in arrivo un mezzo speciale per pulire le caditoie

Catania – Un modernissimo mezzo per ripulire le caditoie dalla cenere dell’Etna con la tecnica dell’aspirazione e’ nella disponibilita’ del Comune di Catania e della Catania Multiservizi grazie ad una concessione in comodato d’uso della Srr Catania area metropolitana. La consegna del potentissimo strumento per rimuovere cenere vulcanica e inerti dai tombini e’ avvenuta nell’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe la Rena alla presenza del sindaco Salvo Pogliese, del presidente della Srr e vicesindaco di Pedara Francesco Laudani e della presidente della CataniaMultiservizi Serena Spoto.

“Un fatto di assoluta rilevanza per la citta’ di Catania e tutta l’area metropolitana – ha detto Pogliese – perche’ ci consente di concludere in poche settimane il lavoro di pulitura delle caditoie che abbiamo avviato i primi giorni di agosto, pochi giorni dopo la caduta della cenere vulcanica, anche noleggiando un costoso canal jet per affiancare il lavoro manuale degli operai della Multiservizi”.

“Ringrazio il presidente Musumeci – ha aggiunto – che ha compreso la necessita’ dei comuni dell’Etna che vivono difficolta’ aggiuntive per liberare le caditoie dalle cenere caduta copiosamente, creando una vera propria emergenza” Il mezzo, che verra’ impegnato prevalentemente nelle ore notturne, e’ in grado ripulire anche 70/80 tombini al giorno. Secondo le intenzioni di Pogliese e Laudani, dovra’ essere impiegato a Catania e successivamente dato in noleggio a costi ridottissimi ai comuni pedemontani. Una convenzione stipulata tra il presidente Laudani per la Srr e la presidente Spoto per Multiservizi regola i rapporti per la gestione dello strumento e prevede una cessione in comodato gratuito per sei mesi rinnovabili per lo stesso periodo



