Record di contagi: “Domenica chiudere i centri commerciali”

CATANIA – “I contagi sono alle stelle, chiudere i centri commerciali”: è l’appello al presidente della Regione Nello Musumeci da parte di Lorenzo Costanzo, segretario della Cidec, la Confederazione italiana degli esercenti commercianti, che, si legge in un comunicato, “prende seriamente in mano la grave situazione dei numeri dei contagi giornalieri registrata nei giorni scorsi, affermando che Catania è la prima città d’Italia per contagi da Coronavirus”.

“Non c’è alternativa – insiste Costanzo – visto che nei centri commerciali non vi è alcun serio controllo”. Costanzo prosegue sostenendo che dopo aver riscontrato personalmente concentrazioni molto elevate di persone, in presenza di ambienti chiusi e pur indossando le mascherine non si può assicurare nessun tipo di sicurezza alla salute dei clienti: “I clienti potrebbero trasmettere il virus senza averne consapevolezza”.

“Infine – conclude Costanzo – poiché la stagione balneare è finita, con la chiusura degli stabilimenti balneari restano i centri commerciali i maggiori indiziati per contagi della città: le passeggiate domenicali provocano ondate di migliaia di persone che si concentrano in un solo giorno per gli acquisti. Non è tollerabile tutto questo visto il momento; bisogna esercitare il rigore proprio nei posti di maggior diffusione e affluenza auspicando così un ritorno alla normalità in tempi brevi”.



