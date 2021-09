Colpito da un bovino: allevatore muore in ospedale

Le speranze si sono spente nelle ultime ore. E’ morto in ospedale a Messina dove era ricoverato da circa due settimane Giuseppe Canicattì, 48 anni che si occupava di allevamento di bovini e commercio di carne macellata nell’Agrigentino.

Inchiesta della procura

L’uomo era stato ferito in maniera grave da uno degli animali lo ha colpito con uno degli zoccoli. Dall’ospedale di Canicattì era stato trasferito d’urgenza in elisoccorso a Messina dove dopo diversi giorni di coma senza mai riprendere conoscenza è deceduto. Su quanto accaduto ha aperto un’inchiesta la Procura di Agrigento competente per territorio ha aperto un’inchiesta. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio a Canicattì: l’uomo in paese era molto conosciuto.

