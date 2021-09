Coronavirus, il report: “Sicilia, terapie intensive sovraccariche”

ROMA – Analizzando la relazione tra il tasso di saturazione dei posti letto in Terapia intensiva e il tasso di saturazione dei posti letto in Area Non Critica, al 20 settembre la Calabria è in sovraccarico in riferimento alla saturazione dei posti letto di Terapia Intensiva mentre la Sicilia è in sovraccarico in entrambe le Aree oggetto d’analisi.

E’ quanto emerso dalla 66ma puntata dell’Instant Report Covid-19 – https://altems.unicatt.it/altems-covid-19 – una iniziativa dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Universita’ Cattolica di confronto sistematico dell’andamento della diffusione del Sars-COV-2 a livello nazionale.



