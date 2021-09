Covid, due fratelli anziani soccorsi dai pompieri: positivi

CATANIA – Due anziani fratelli, lei 83 anni e lui 81, che vivono nello stesso appartamento di un condominio di una zona centrale di Catania sono stati soccorsi dai vigili del fuoco che sono entrati nella loro abitazione dopo la richiesta di aiuto di alcuni familiari che non erano riusciti a mettersi in contatto con loro. Lui era per terra, con delle ecchimosi che si sarebbe procurato cadendo dopo un malore, e lei in stato confusionale. Trasportati nell’ospedale Cannizzaro di Catania sono risultati positivi al tampone per il Covid-19 e sono stati ricoverati.



