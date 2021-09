Covid, grave un altro giovane ricoverato: contagiato infermiere

PALERMO– Ancora dolore e apprensione per un altro giovane di 24 anni, non vaccinato, e ricoverato per Covid a Palermo. Le ultime notizie dicono che c’è pure un infermiere contagiato: per fortuna sta benissimo.

Giovane in gravi condizioni

Il 24 enne ha una insufficienza cardiaca e viene dal Trapanese, dalla stessa zona della ragazza di sedici anni, di cui abbiamo scritto, anche lei contagiata dal Covid e con una insufficienza cardiaca. E’ ricoverato alla Cardiologia dell’ospedale ‘Cervello’. Purtroppo, il coronavirus non risparmia nessuno: è vero che l’età è un fattore importante di rischio, ma è vero che chiunque, se non vaccinato, può contrarre la forma grave della malattia.

L’infermiere contagiato

C’è pure un infermiere dell’ospedale ‘Cervello’, vaccinato, contagiato dal Covid. Sta bene ed è in isolamento a casa. Il vaccino lo ha protetto dalla forma grave del virus.



