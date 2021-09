Covid, Sicilia tra le zone con l’incidenza più alta

C’è anche la Sicilia tra le zone con la più alta incidenza del Covid in Italia, secondo i dati della bozza di monitoraggio Iss-Ministero della Salute. Nel dettaglio, sono Sicilia, Provincia autonoma di Bolzano e Calabria le Regioni/PA che registrano questa settimana il valore più alto di uno degli indicatori decisionali chiave. LEGGI ANCHE: Sicilia, calano i ricoveri ma i nuovi casi sono più di seicento

Registrano, rispettivamente, un’incidenza pari a 79,5 per 100mila abitanti (Sicilia), 70,6 (PA Bolzano) e 63,6 (Calabria). La percentuale più alta di occupazione di posti letto in area medica si ha invece in Calabria (18,5%), Sicilia (17,3%), Basilicata (15,4%). Per le terapie intensive, la maggiore occupazione è nella PA Bolzano (11,3%), Sicilia (10,7%) e Marche (9,6%).

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI