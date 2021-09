Draghi lancia un patto sociale: il governo non aumenterà le tasse

ROMA – Il premier Mario Draghi lancia la proposta di un patto economico e sociale per rilanciare l’Italia riprendendo le parole del presidente di Confindustria Bonomi e invita tutti a lavorare insieme per rendere duratura la crescita. E assicura che il governo “non alzerà le tasse” e che la crescita per quest’anno sarà del 6% e non del 4,5% come previsto.

A sindacati e imprese chiede nuove relazioni industriali che accompagnino le riforme. Bonomi invita le forze politiche a fare le riforme senza “rinvii, giochetti e veti” e si augura che Draghi, ‘uomo della necessità’, continui “a lungo nella sua attuale esperienza”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI